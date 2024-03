Docking station 9-in-1: attiva il DOPPIO SCONTO

Non lasciarti sfuggire il doppio sconto su Amazon e allunga le mani sulla docking station 9-in-1 di ORICO. Integra tutte le porte di cui avrai mai bisogno, durante le giornate trascorse alla scrivania e durante gli spostamenti. Oggi è in offerta al suo prezzo minimo storico. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon -30% e applicare il codice promozionale 4U9NE449 per un ulteriore -25%.

ORICO, le caratteristiche della docking station 9-in-1

Ecco quali sono gli slot integrati: uno Ethernet da 1.000 Mbps per la connettività cablata, uno HDMI per il collegamento video con supporto alla risoluzione 4K a cui se ne aggiunge uno VGA che può arrivare fino al formato Full HD, uno USB-C con Power Delivery da 100 W per la ricarica rapida dei dispositivi, tre USB 3.0 Type-A per il collegamento di periferiche come dischi fissi, pendrive, mouse, tastiere e molto altro ancora, il lettore microSD e quello per le unità SD. L’immagine qui sotto ne mostra il design, unico e particolare. Per vederne altre rimandiamo alla descrizione completa.

La docking station 9-in-1 di ORICO è in offerta al prezzo finale di soli 22,49 euro invece di 49,99 euro come da listino. Approfittane attivare il coupon dedicato e applicando il codice promozionale 4U9NE449 che trovi nella scheda del prodotto.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata in un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo ha promosso con un voto medio pari a 4,4/5 stelle nelle recensioni.