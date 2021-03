Docking station HDMI, VGA, DVI USB 3.0 in offerta

Quello che vogliamo proporvi in questo articolo è un accessorio indirizzato soprattutto a chi dal laptop ci lavora. Stiamo parlando della docking station di Wavlink che converte il vostro portatile in una vera e propria postazione desktop.

Docking station Wavlink: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto che permette di espandere in maniera sensibile la connettività del PC, mettendo a disposizione un pannello I/O completo di ogni porta. Tra le principali troviamo senza dubbio le due uscite audio/video, una HDMI l’altra DVI/VGA. All’interno della confezione, infatti, troviamo un adattatore che permette di alternare i due tipi di connessione per rendere ancor più flessibile il collegamento di due monitor aggiuntivi. Sono presenti inoltre 4 porte USB, di cui due USB 3.0 per la connessione di periferiche esterne come hard disk esterni, SSD, chiavette USB con la massima velocità. A queste quattro si aggiungono altre 2 porte USB, in questo caso però dedicate esclusivamente alla ricarica rapida dei dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione di rete via cavo, in modo da ottenere la massima velocità e stabilità di internet. Chiudono una porta DisplayLink 3.0 e due jack da 3,5mm per la connessione di microfono e cuffie o altoparlanti. La connessione è decisamente semplice. Basterà infatti collegare la docking station alla presa elettrica attraverso l’alimentatore incluso in confezione. Per quanto riguarda il laptop invece, è sufficiente collegare il cavo fornito ad una qualsiasi porta USB 3.0 del PC e poi nella porta DisplayLink presente sulla docking. Fatto questo potremo sfruttare il pannello della dock come faremmo su un qualsiasi desktop, collegando fino a due monitor aggiuntivi con una risoluzione massima di 2K (2560×1440).

Grazie ad un’offerta di Amazon è possibile acquistare il dispositivo a 80,60 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.