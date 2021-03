Docking station Kensington scontata di oltre 60 euro

Quella che vi suggeriamo oggi è una delle migliori docking station per rapporto qualità/prezzo, utile a trasformare il vostro laptop in una vera e propria postazione desktop. Si tratta della Kensington K3397EU, una docking USB 3.0 che Amazon propone con uno sconto eccezionale.

Docking station Kensington K33972EU: caratteristiche tecniche

Innanzitutto partiamo dal design, diverso dalle tradizionali docking station. La comodità di questa proposta è infatti il posizionamento verticale, che insieme al formato estremamente compatto, permette di impegnare uno spazio davvero contenuto. Nella parte frontale troviamo due jack separati per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Insieme a questi sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità facilmente accessibili, per semplificare la connessione di periferiche esterne come hard disk, ssd o pen drive.

Nella parte posteriore invece il pannello I/O offre ben 7 porte aggiuntive, di cui quattro USB 2.0 per la connessione di periferiche esterne. Ancor più importanti per la produttività però sono le due uscite audio/video. La prima HDMI, la seconda invece DVI che può essere convertita in seconda HDMI o VGA grazie ai due adattatori inclusi in confezione. In questo modo sarà possibile collegare due monitor aggiuntivi per estendere significativamente l’area di lavoro. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di sfruttare la massima velocità e stabilità di rete grazie alla connessione via cavo, e la porta USB 3.0 per la connessione a laptop o desktop. Insomma un dispositivo ideale per chi necessita di massimizzare la produttività al computer.

Grazie ad un’offerta di Amazon, la docking è acquistabile a soli 135,98 euro con uno sconto di oltre 60 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.