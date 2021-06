Docking station per HDD/SSD USB-C in offerta

Quello che vi suggeriamo oggi è un accessorio estremamente comodo che velocizza il lavoro a chi si trova ad intervenire su dischi diversi. Si tratta della Docking Station Alxum per hard disk che, attraverso una singola porta USB Type-C, permette di connettere due dischi esterni.

Docking station per hard disk ed SSD Alxum: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, con gli slot sulla parte superiore affiancati da un pannello con i LED di stato. La docking riesce a gestire contemporaneamente due dischi fino 12TB, sia da 2,5 che da 3,5 pollici. Si tratta di una docking compatibile quindi anche con i tradizionali SSD SATA III con una velocità di trasferimento di 5Gbps grazie all’interfaccia USB 3.0. Supporta, inoltre, anche la tecnologia UASP che permette di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 6Gbps. Come anticipato in apertura, il collegamento avviene attraverso un connettore USB Type-C, che può essere eventualmente sostituito con un tradizionale cavo USB Type-A.

Molto interessante il pulsante dedicato per la clonazione. Questo con una pressione di 3 secondi permette di clonare con un singolo gesto l’hard disk primario su quello secondario. Il pannello LED laterale indicherà il funzionamento (o meno) dei relativi dischi, e la percentuale del processo di clonazione. Si tratta di una soluzione molto interessante soprattutto per i professionisti, ma altrettanto comoda per chi desidera utilizzare vecchi hard disk. Che si tratti di clonare, trasferire file, o effettuare backup, la docking station sarà un’ottima alleata.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la docking è acquistabile su Amazon a soli 38,94 euro.