Documenti e dispositivi al sicuro anche in acqua col marsupio Cressi

Se quando vai in spiaggia vuoi tenere documenti e dispositivi elettronici al sicuro da schizzi, spruzzi e sabbia, abbiamo la soluzione per te. Il marsupio impermeabile Cressi Kangaroo protegge i tuoi oggetti più importanti dai piccoli incidenti estivi.

Marsupio impermeabile Cressi Kangaroo Dry Bag: caratteristiche tecniche

La proposta di Cressi è piuttosto semplice: si tratta di un marsupio realizzato completamente in PVC di alta qualità. L’assenza di qualsiasi genere di tessuto, impedisce all’acqua di penetrare mantenendo al sicuro tutto il contenuto del marsupio. Naturalmente non è solo il materiale utilizzato a fornire l’impermeabilità, ma anche il sistema di chiusura. Questo si compone di ben 3 chiusure ermetiche, che impediscono all’acqua di entrare, rese ancor più sicure dalla fascia in velcro. Quest’ultima permette di ripiegare le 3 chiusure in modo da evitarne l’apertura accidentale.

Si tratta di un accessorio, quindi, decisamente essenziale, ma estremamente utile non solo al mare o in piscina. Può essere un comodo alleato durante una gita in barca, così come per la pesca o le immersioni e altrettanto per gli sport acquatici come il rafting o la canoa. Molto comodo è infatti lo spallaccio con chiusura a clip, che permette di indossare il marsupio come una tracolla semplificando qualsiasi movimento mentre lo si indossa. Uno strumento comodo, leggero, facile da usare, e che può evitare sgradevoli incidenti.

Il marsupio è disponibile nella variante nera su Amazon a soli 21,33 euro.