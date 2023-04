Documenti del Pentagono online su Discord e Telegram

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Pentagono hanno avviato un’indagine per scoprire l’autore del leak. Numerosi documenti top secret, tra cui quelli che illustrano in dettaglio i piani relativi alla guerra in Ucraina, sono stati divulgati online dall’inizio di marzo. I documenti sono apparsi per la prima volta su Discord.

L’esistenza dei documenti classificati è stata rivelata dal New York Times, dopo la pubblicazione di cinque immagini sui canali russi di Telegram. In realtà alcuni di essi erano apparsi all’inizio di marzo su un canale Discord dedicato al gioco Minecraft. Successivamente sono finiti su 4chan, Twitter e altri social media.

I documenti sono stati fotografati (quindi non scansionati). Alcuni sono stati modificati prima della pubblicazione online (è stato ad esempio ridotto il numero di vittime tra i soldati russi), quindi il governo ucraino ha ipotizzato che fossero falsi. Tuttavia la loro autenticità è stata confermata dagli Stati Uniti. Il Pentagono ha chiaramente parlato di gravi rischi per la sicurezza nazionale.

Non è possibile ancora stabilire la fonte originaria (la caccia alla spia è in corso), ma il sito Bellingcat ha ricostruito i vari passaggi online. Quattro immagini dei documenti sono state condivise il 5 aprile nel canale Donbass Devushka su Telegram. Un utente ha pubblicato successivamente una foto su 4chan, seguita da altre sette, tra cui quella di un documento con il numero di vittime russe e ucraine.

Il 4 marzo, quindi oltre un mese prima, dieci documenti erano stati pubblicati sul server Minecraft Earth Map di Discord. Sette di essi sono stati successivamente condivisi su Telegram e 4chan. Diversi utenti hanno confermato che la fonte principale del leak era il fondatore del server Thug Shaker Central (non più online).

Il governo statunitense cercherà di rimuovere i documenti dai social media, ma sembra un’impresa quasi impossibile. Questa è stata l’ironica risposta di Elon Musk:

Yeah, you can totally delete things from the Internet – that works perfectly and doesn’t draw attention to whatever you were trying to hide at all

— Harry Bōlz (@elonmusk) April 7, 2023