Documenti sempre a portata di mano con questa archiviazione in cloud scontata

pCloud offre una soluzione ideale per chi cerca sicurezza, convenienza e praticità nella gestione dei propri file digitali. Sia che tu stia cercando di proteggere documenti personali, sincronizzare file di lavoro o condividere contenuti con amici e colleghi, pCloud offre una soluzione completa e affidabile.

Sicurezza ai massimi livelli

La sicurezza dei dati è una priorità assoluta per pCloud. Tutti i file sono protetti con crittografia TLS/SSL e crittografia lato client, il che significa che solo tu possiedi le chiavi per decifrare i tuoi dati. Inoltre, la sede legale in Svizzera garantisce che i tuoi file siano protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla protezione dei dati personali.

Archiviazione a vita con pagamento unico

Una delle caratteristiche più attraenti di pCloud è l’offerta di piani di archiviazione a vita. Con un unico pagamento, puoi memorizzare i tuoi file per 99 anni, eliminando la necessità di pagamenti ricorrenti. pCloud offre diverse opzioni di archiviazione, inclusi piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB, per soddisfare ogni esigenza.

Accesso e sincronizzazione su qualsiasi dispositivo

Con pCloud, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, sia esso un computer, uno smartphone o un tablet. L’applicazione pCloud Drive permette di sincronizzare i file automaticamente su più dispositivi, assicurando che i tuoi dati siano sempre aggiornati e accessibili ovunque tu sia. Inoltre, puoi creare playlist delle tue musiche preferite e ascoltarle offline sul tuo dispositivo mobile.

Facile da usare

pCloud è progettato per essere intuitivo e semplice da usare. Puoi liberare spazio sul tuo telefono, salvare file direttamente dal web e sincronizzare tutti i tuoi documenti con un solo clic. La registrazione è gratuita e non richiede una carta di credito, rendendo l’accesso al servizio immediato e senza complicazioni.

Server sicuri nell’unione europea

I dati degli utenti di pCloud sono memorizzati in centri dati altamente sicuri e certificati situati nell’Unione Europea. Questo garantisce non solo una protezione fisica dei server, ma anche una conformità con le normative europee sulla privacy e la protezione dei dati.

Condivisione di file semplice ed efficiente

pCloud facilita la condivisione di file di grandi dimensioni, troppo pesanti per essere inviati via email. Puoi invitare amici e colleghi a collaborare, permettendo loro di aggiungere file senza vedere il contenuto delle tue cartelle, anche se non hanno un account pCloud. Questa funzionalità è particolarmente utile per team di lavoro e collaborazioni a distanza. Per conoscere l’offerta completa do pCloud clicca qui.