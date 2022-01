Dollaro DIgitale: la Federal Reserve ha espresso la sua opinione

La Federal Reserve ha da poco pubblicato un documento dove ha espresso il suo parere in merito al Dollaro Digitale. Secondo la Banca Centrale degli Stati Uniti d'America, realizzare una CBDC potrebbe portare i suoi vantaggi. Nondimeno, altrettanti problemi e pericoli sarebbero alle porte. Ecco cosa ha affermato la Fed nel suo ultimo documento dal titolo: “Money and Payments: The US Dollar in the Age of Digital Transformation“.

Dollaro Digitale: quali vantaggi secondo la Fed

È palese che la Federal Reserve guardi con sospetto a tutto ciò che è lontano dalla tradizione economica del Paese, soprattutto quando quel qualcosa si avvicina alle criptovalute, in memoria della SEC. Il Dollaro Digitale è sicuramente un'ottima soluzione ai diversi problemi che gli Stati Uniti d'America stanno affrontando. Allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi un pericolo. Vediamo ora quali sono gli aspetti positivi che ha individuato la Fed:

ridurre la proliferazione del denaro digitale privato;

pagamenti transfrontalieri;

velocità ed efficienza dei pagamenti digitali;

inclusione finanziaria aggiuntiva;

maggiore concorrenza tra le imprese.

Questi sono solo alcuni degli aspetti positivi, forse i principali, che la Fed vede nella realizzazione del Dollaro Digitale. Inoltre, ecco quanto ha dichiarato il documento in merito al ruolo del dollaro a livello globale:

Alcuni hanno suggerito che, se queste nuove CBDC fossero più attraenti delle forme esistenti del dollaro USA, l'uso globale del dollaro potrebbe diminuire e una CBDC statunitense potrebbe aiutare a preservare il ruolo internazionale del dollaro.

Quali sono i pericoli secondo la Fed

Ovviamente, non potevano mancare i pericoli che la Fed ha individuato in un possibile Dollaro Digitale. Forse molti di voi già li immaginano, ma per comodità ve li riproponiamo sotto forma di elenco:

problemi di privacy per la facilità con cui può essere trasferito tra clienti di diversi intermediari;

per la facilità con cui può essere trasferito tra clienti di diversi intermediari; verifica dell'identità;

riciclaggio di denaro;

di denaro; finanziamento al terrorismo ;

; aumento dei prezzi al dettaglio;

mancato interesse per i fondi comuni, i buoni del tesoro e altri strumenti a termine;

aumento delle riserve della Fed in base alla domanda;

trasparenza necessaria per evitare le frodi.

Nulla è perduto: il Dollaro Digitale potrebbe trasformarsi in opportunità

La Federal Reserve ha comunque assicurato di non voler abbandonare il progetto sul Dollaro Digitale, ma di continuare a valutarlo in base ai pro e ai contro che si presenteranno. L'obiettivo sembra essere chiaro:

La Federal Reserve farà ulteriori passi verso lo sviluppo di una CBDC solo se la ricerca indica vantaggi per le famiglie, le imprese e l'economia in generale che superano i rischi al ribasso e indica che la CBDC è superiore ai metodi alternativi. Inoltre, la Federal Reserve perseguirebbe una CBDC solo nel contesto di un ampio sostegno pubblico e intergovernativo.

Inoltre, la Fed ha aperto il dibattito anche ai cittadini attraverso un format composto da 22 domande relativo a possibili vantaggi, rischi, progettazioni e considerazioni del Dollaro Digitale.