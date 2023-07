Dolphin Emulator non sarà disponibile su Steam

Il lancio dell’emulatore Dolphin su Steam era stato posticipato a data indefinita. Gli sviluppatori hanno ora comunicato che non sarà mai disponibile. La decisione è stata presa dopo aver consultato uno studio legale, ma nel codice dell’emulatore ci sarà ancora la Wii Common Key.

Dolphin non arriverà su Steam

L’emulatore, disponibile da molti anni per Windows, macOS e Linux, doveva essere distribuito tramite la piattaforma Steam di Valve entro il mese giugno. Era stata già predisposta la pagina ufficiale con il messaggio “Coming soon“. Il dipartimento legale di Nintendo ha chiesto a Valve di non pubblicare di Dolphin sullo store, in quanto consente di eseguire giochi Wii e GameCube senza permesso sui tre sistemi operativi e su Steam Deck.

Valve ha quindi inoltrato la lettera agli sviluppatori di Dolphin che, dopo aver consultato uno studio legale, hanno deciso che l’emulatore non verrà mai distribuito tramite Steam, in quanto è impossibile ottenere il permesso da Nintendo. Tuttavia, gli sviluppatori continueranno ad includere la Wii Common Key nel codice dell’emulatore.

Si tratta della chiave che permette di decifrare i dischi dei giochi Wii. Il team Dolphin sottolinea che la chiave è già liberamente disponibile online da oltre 15 anni. Gli sviluppatori affermano inoltre che la presenza della chiave nel codice non viola la legge sul copyright statunitense (il famoso DMCA), in quanto si applica l’esenzione del reverse engineering previsto dalla stessa legge per garantire l’interoperabilità. Ecco perché Nintendo non ha mai denunciato nessuno.