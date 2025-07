Domani scade l'offerta Octopus Energy: prezzo bloccato luce/gas per 1 anno

Ultimi giorni per aderire alla proposta a prezzo fisso lanciata da Octopus Energy, pensata per chi vuole proteggersi da possibili aumenti nelle bollette energetiche. La tariffa Fissa 12M consente di bloccare il costo di luce e gas per 12 mesi, garantendo stabilità e condizioni vantaggiose.

L’offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti e sarà attiva fino a domani, mercoledì 16 luglio 2025. Nessuna modifica agli impianti esistenti e attivazione interamente online sul sito ufficiale del fornitore. Andiamo alla scoperta delle tariffe veramente vantaggiose che vengono garantite.

Prezzi fissi e gestione semplificata per 12 mesi: ecco Octopus

Attivando Octopus Fissa 12M entro la scadenza, potrai ottenere le seguenti tariffe agevolate:

0,155 €/kWh per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; 0,427 €/Smc per il gas naturale;

per il gas naturale; 7€ al mese come quota fissa per ciascuna fornitura.

Tutti i valori restano invariati per un anno: ciò consente maggiore controllo sulle spese domestiche e protezione contro eventuali rincari energetici. Se invece preferisci una promozione legata all’andamento del mercato, è disponibile anche la soluzione Octopus Flex, che applica tariffe indicizzate (PUN per la luce, PSV per il gas).

La sottoscrizione è semplice: bastano i dati del contratto e dell’intestatario per completare la procedura online sul sito ufficiale di Octopus Energy. Nessun intervento tecnico necessario.