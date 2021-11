Domestika Black Friday: scegli 5 corsi e paga solo 33,90 Euro!

Domestika questo Black Friday ha voluto davvero esagerare con le offerte disponibili. Dopo avere trattato i pacchetti artistici in offerta a prezzi stracciati, torniamo nella detta piattaforma di corsi per trattare il Black Friday Pack da 33,90 Euro. Si tratta di un bundle con 5 corsi selezionabili a proprio piacimento da una vasta serie. Vediamo assieme alcune delle proposte migliori.

Domestika: i dettagli del bundle Black Friday

Per il Black Friday 2021 Domestika propone, innanzitutto, tutti i corsi della piattaforma a 9,90 Euro l’uno. L’offerta in questione varrà fino alla mattina di sabato 27 novembre 2021, ergo domani. Essa però resterà attiva anche in seguito nel caso del Black Friday Pack da 5 corsi, anche se solo per alcuni dei contenuti proposti. Il prezzo migliore disponibile tocca così quota 33,90 Euro anziché 49,50 Euro. Si tratta, per l’esattezza, del 32% di sconto.

Ma quali sono i corsi disponibili? Ce ne sono tantissimi! Esempi interessanti sono il corso avanzato su Adobe Photoshop, per gli amanti della fotografia e professionisti del settore. Alternativa altrettanto utile è il corso di coding creativo con JavaScript. Per i professionisti del marketing si segnalano i corsi su Google Ads, Facebook Ads e le lezioni sulla creazione di contenuti per Instagram Stories.

Per chi ama l’arte, riteniamo doveroso segnalare poi l’introduzione al disegno con matita, o anche le lezioni sul disegno anatomico per principianti. Gli aspiranti scrittori troveranno lezioni interessanti a tema, mentre gli aspiranti doppiatori troveranno contenuti di introduzione al mondo del voice over. Insomma, avete capito quanti corsi sono disponibili su Domestika ora in offerta. Tutto ciò che vi basterà fare sarà selezionarne 5, creare un pacchetto più o meno variegato e procedere con l’acquisto, anche in formato regalo per un vostro amico.