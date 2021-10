Domestika, componi il tuo pacchetto da 3 corsi e risparmia il 49%

Lasciati ispirare dai migliori insegnanti Domestika: tutti i corsi più venduti della piattaforma sono in offerta. Crea il tuo pacchetto da tre corsi a soli 25,90 euro (invece di 50,70 euro), con un risparmio del 49%. Scegli fra un'ampia selezione speciale che spazia dai temi legati alla creatività (come design ed illustrazione), fino a quelli legati al marketing e ai software, tenuti dagli insegnanti più esperti di Domestika.

Crea il tuo pacchetto e seleziona tre corsi a scelta

Questa offerta speciale, come anticipato, permette di scegliere e selezionare tre corsi. Diamo un'occhiata a cosa propone Domestika: si passa dai corsi meno comuni, come la realizzazione di capi all'uncinetto o lezioni di tatuaggio per principianti, fino a quelli legati alla creatività, che caratterizzano la piattaforma. Fra questi spuntano corsi di disegno, sketching quotidiano, design, fotografia, grafica, introduzione a programmi grafici (come la suite Adobe) e creazione di contenuti per i propri social media. Ma non solo: la selezione offre anche altre tipologie di contenuti di taglio imprenditoriale, come il corso per imparare i segreti di Google Ads e Facebook Ads, editoriale (scrittura creativa, pubblicitaria e per l'infanzia), e artigianale (realizzazione di mobili in cemento o legno).

Davvero una grande selezione, che saprà accontentare i gusti di tutta l'utenza. Ogni corso, se acquistato singolarmente, ha un costo che varia dai 9,90 euro per il più economico ai 16,90 per il più costoso. Per questo motivo l'offerta permette di risparmiare fino al 49% sull'acquisto di un pacchetto da tre corsi pagandolo soltanto 25,90 euro invece di 50,70 euro. Le lezioni sono digitali e possono essere viste per un numero illimitato di volte, comodamente e da qualsiasi dispositivo (anche smartphone). Ogni corso comprende risorse extra, documenti e strumenti per affrontare l'argomento in modo facile e veloce. L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.