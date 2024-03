Domestika: corso HTML, CSS e JavaScript per principianti a 6,99€

Hai mai sentito parlare di Domestika? Si tratta di una piattaforma online progettata per rispondere alle esigenze di tutti quegli utenti che vogliono continuare ad investire parte del proprio tempo ad imparare e ad aggiornarsi. Grazie a Domestika puoi infatti accedere ai migliori corsi online per creativi, interagendo con i migliori professionisti e scoprire tutti i segreti del settore.

Scegliendo un corso Domestika si ha accesso ad innumerevoli vantaggi: puoi imparare seguendo i tuoi ritmi dato che hai l’opportunità di divertirti imparando comodamente da casa e senza orari. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni! Inoltre, grazie ai video di alta qualità di Domestika non ti perderai neanche un dettaglio. Grazie all’accesso illimitato, puoi vedere ogni lezione tutte le volte che vuoi e perfezionare le tue abilità. Tra i corsi disponibili, ad esempio, a soli 6,99 euro anzichè 59,99 puoi acquistare il corso HTML, CSS e JavaScript dedicato ai principianti per imparare i fondamenti del web design creativo e costruire siti interattivi da zero usando HTML, CSS e JavaScript.

Domestika: corsi online per tutti

Vuoi costruire siti interattivi da zero usando HTML, CSS e JavaScript ma sai da dove iniziare? La soluzione più adatta a te è il corso pensato per principianti che, grazie ad uno sconto dell’88%, può essere tuo a soli 6,99 euro anzichè 59,99. Creato da Yannick Gregoire, questo corso online ti consente di apprendere i fondamenti dello sviluppo web utilizzando HTML, CSS e Javascript.

Sarò lo stesso Yannick a guidarti attraverso il processo di creazione di siti Web dinamici dall’inizio alla fine, oltre a come utilizzare l’animazione e le proprietà interattive per dar loro vita. Il corso Domestika è in inglese ma hai la possibilità di visualizzare i sottotitoli in italiano per tutte le 22 lezioni (2h 58m). Che aspetti?