Domestika propone corso post-produzione audio a soli 11,90 Euro

Nella giornata odierna abbiamo avuto occasione di trattare un’offerta su un corso per sviluppare temi WordPress, proposto nella ben nota piattaforma Domestika. Non mancano, però, anche tante altre promozioni interessanti. In particolare, ora vi parleremo di un corso sulla post-produzione audio con Pro Tools, scontato fino alle 15:00 di oggi, martedì 19 ottobre 2021, a 11,90 Euro.

Corso sulla post-produzione audio con Pro Tools: tutto ciò che c’è da sapere

Questo corso sarà tenuto dal tecnico del suono Nadine Voullième Uteau, la quale conta su oltre 30 anni di esperienza su colonne sonore per film, serie TV e documentari cileni e latinoamericani. In tutto si contano 23 lezioni, per la durata complessiva di 5 ore e 13 minuti. Si parte dall’introduzione al suono narrativo, all’analisi del doppiaggio, passando per la modifica dei dialoghi, l’inserimento di effetti sonori e l’aggiunta di musica e piani sonori per perfezionare il prodotto finale. Inoltre, in conclusione sarà richiesta la creazione di un progetto con montaggio e mixaggio della colonna sonora di una scena audiovisiva.

Le lezioni saranno tenute tutte in spagnolo, ma con accesso ai sottotitoli in italiano, inglese e altre lingue europee. Si tratta di un corso di livello principiante, ergo accessibile a tutti coloro che sono interessati alle tecniche audiovisive. Gli unici requisiti riguardano la conoscenza di base del linguaggio audiovisivo, la dotazione del software Avid Pro Tools o altri software di editing audio che funzionino anche con immagini e, soprattutto, un microfono di buona qualità.

Il corso “Post-produzione audio con Pro Tools” viene proposto a 11,90 Euro anziché 39,90 Euro, ovvero al 70% in meno rispetto al prezzo base. L’accesso al corso sarà illimitato in seguito all’acquisto ed effettuabile anche da app su smartphone. Come per ogni contenuto proposto da Domestika, la piattaforma consegnerà un certificato al completamento del corso.

Sempre su Domestika potrete anche trovare la promozione su 3 corsi a scelta a 25,90 Euro.