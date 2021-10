Torna la promo Domestika: 3 corsi a scelta a soli 25,90€

Torna per un periodo di tempo limitato una delle promozioni più convenienti Domestika: crea e acquista un pacchetto scegliendo tre fra i corsi più venduti della piattaforma, e risparmia fino al 57%. A soli 25,90 euro potrai scegliere fra un'ampia selezione di corsi per migliorare le proprie abilità creative (design, illustrazione, fotografia, artigianato e molto altro) oppure le proprie competenze legate a marketing e software. Il tutto guidato e seguito dai migliori insegnanti Domestika.

Crea il tuo pacchetto: tre corsi per le tue capacità

Sulla pagina dell'offerta, è disponibile l'elenco dei corsi disponibili. Si passa da quelli meno comuni come la realizzazione di simpatici amigurumi oppure lezioni d'introduzione all'arte dei tatuaggi, fino a corsi per migliorare il proprio talento creativo, molto in voga fra gli utenti della piattaforma. Fra questi alcuni esempi sono il corso di sketching, quello di disegno classico o digitale, varie tecniche di disegno, corsi di grafica e software grafici (ad esempio la suite Adobe), fotografia e contenuti social.

Domestika non è solo arte e creatività. Fra i corsi disponibili c'è spazio anche per quelli legati all'artigianato, fra cui la realizzazione di mobili in cemento e legno, al mondo imprenditoriale con corsi per imparare tutti i segreti di Google Ads e Facebook Ads, e a quello editoriale (scrittura creativa, pubblicitaria, per l'infanzia, fantasy e altro ancora).

Un'ampia scelta che andrà a soddisfare i gusti di tutti. Ogni costo acquistato singolarmente ha un costo che varia dai 9,90 euro (il più economico) a 16,90 euro: grazie all'esclusiva offerta Domestika è possibile acquistarne tre al prezzo di 25,90 euro, risparmiando il 57% rispetto al prezzo originale (59,70 euro, calcolato sui corsi più costosi del pacchetto).

Ogni lezione è in formato video e può essere vista e consultata per un numero illimitato di volte, in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo. Ogni corso, inoltre, è tenuto dai migliori insegnanti Domestika e comprende risorse e contenuti extra per rafforzare quanto appreso e affrontare le lezioni al meglio, in modo facile e veloce.