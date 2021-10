Domestika: corso sullo sviluppo di temi WordPress a un prezzo stracciato

Continuano le promozioni del momento sulla piattaforma di corsi online Domestika. Dopo avere parlato della promo su 3 corsi a scelta con risparmio fino al 57%, è ora di trattare un’offerta a tempo davvero interessante. Si tratta di un corso per sviluppare temi con WordPress, proposto solo fino alle 15:00 di oggi, martedì 19 ottobre 2021, con uno sconto del 75% che porta il prezzo finale a soli 9,90 Euro.

Domestika: dettagli sul corso WordPress

Il corso in questione è tenuto dallo sviluppatore Ignacio Cruz Moreno ed è composto da 29 lezioni per la durata totale di 3 ore e 51 minuti. Dopo una breve introduzione, il docente provvederà immediatamente a insegnare le basi relative alla scelta del design e, dunque, allo sviluppo del tema stesso. Lo studente imparerà dunque a identificare le unità di progettazione più importanti. Dunque, le svilupperà in ordine e con precisione separando a dovere il contenuto del tema. Inoltre, in conclusione proporrà anche lo sviluppo di un progetto finale d’esempio, il quale consiste nella creazione di un blog WordPress e di un portfolio.

La lingua in cui è tenuto è lo spagnolo, ma non mancano i sottotitoli in lingue come italiano, inglese, francese e tedesco. Trattandosi di un corso di livello avanzato, i requisiti prevedono la conoscenza media di HTML e CSS, oltre che la conoscenza di base di PHP. Tra le diverse lezioni figurerà anche una breve introduzione a JavaScript, così da aggiungere interattività al portale web WordPress creato.

Come specificato in apertura, il corso “Sviluppo di temi con WordPress” viene proposto solo fino al primo pomeriggio odierno a 9,90 Euro al posto di 39,90 Euro. Questa offerta a tempo permetterà comunque di accedere alle lezioni per sempre dopo l’acquisto, da PC o da app ufficiale Domestika. Inoltre, a fine corso la piattaforma consegnerà un certificato di completamento. Insomma, se siete interessati a conoscere meglio WordPress, magari per la vostra attività lavorativa, questa è l'occasione giusta per apprendere qualcosa di nuovo e avanzato così da controllare al meglio il vostro futuro sito Web!