Domestika: i 5 corsi (da non perdere) più amati dalla community

I saldi Domestika sono tornati e portano con sé tantissimi corsi in offerta fino al 75% di sconto per rendere le proprie giornate più creative. Un catalogo vastissimo, decide e decine di lezioni e argomenti interessanti non soltanto legati al mondo dell’arte e dell’illustrazione, ma anche rivolti a fai-da-te, marketing e business, fotografia, video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, web, app design, scrittura, moda, calligrafia, tipografia, musica e audio. La scelta è vastissima.

Domestika: i corsi da non perdere più amati dalla community

Così tanti corsi in sconto potrebbero forse un po’ confondere, senza sapere da che parte cominciare a guardare. Abbiamo quindi selezionato cinque corsi imperdibili tra i più amati dalla community Domestika.

“Introduzione ad Adobe Photoshop” (16,90 euro) – Impara Adobe Photoshop da zero e domina il miglior software di trattamento, ritocco e creazione di immagini digitali del mercato; “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories” (19,90 euro) – Scopri i segreti della fotografia e del video per trionfare su Instagram; “Google Ads e Facebook Ads da zero” (16,90 euro) – Impara a creare campagne su Google e Facebook per potenziare il tuo brand o business; “Procreate per principianti: illustrazione digitale da zero” (14,90 euro) – Impara a usare l’app e a creare illustrazioni professionali con il tuo iPad Pro ST: Procreate per principianti; “Fotografia professionale per Instagram” (14,90 euro) – Impara tutti i trucchi per fare e ritoccare fotografie per i social network con il tuo telefono.

I corsi trattano gli argomenti più disparati: da Adobe Photoshop a Google Ads, fino alla fotografia. Domestika infatti offre la possibilità a chiunque di apprendere diverse skill, anche per principianti che non hanno alcuna esperienza nel settore. I corsi Domestika non hanno una data di scadenza e sono pensati per essere seguiti al proprio ritmo attraverso videolezioni on-demand e ad accesso illimitato. L’offerta fino al 75% di sconto è valida ancora per poche ore: per visualizzare il catalogo completo, collegati a questo link.

