Domestika, sconti esagerati per il Black Friday: tutto da 9,90€

Domestika è una delle piattaforme per l’apprendimento di nuove competenze più amate e conosciute al mondo. Perciò ogni promozione, specialmente le più ghiotte legate al Black Friday, sono un’occasione da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Da oggi e ancora per pochi giorni, Domestika sconta tutti i suoi corsi in occasione del venerdì nero delle offerte: tutto parte da un prezzo di soli 9,90 euro. Il momento perfetto per concludere affari.

I corsi Domestika sono adatti a tutti i livelli di competenza: troverai lezioni rivolte esclusivamente ai principianti, altre che permettono all’utente esperto di approfondire la sua conoscenza ancora di più. Qualsiasi siano le tue esigenze, sicuramente c’è un corso che fa al caso tuo. Puoi scegliere tra ben dieci categorie diverse: marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Come si sviluppa un corso Domestika? Ogni insegnante, generalmente un esperto nel suo settore con anni di esperienza alle spalle, elabora e condivide una serie di videolezioni online, on-demand e ad accesso illimitato. Tutto affinché l’utente che segue il corso possa imparare a suo passo e ritmo, incastrando magari ogni lezione all’interno della propria routine quotidiana. Domestika supporta ogni dispositivo e ti permette di visualizzare una lezione quante volte desideri (anche offline).

Acquistando un corso, però, non otterrai solamente videolezioni, ma entrerai a far parte di una vera e propria community che riunisce altri appassionati come te e permette a studenti e insegnante di comunicare apertamente condividendo progressi, prove pratiche, domande e commenti generali. In più, spesso vengono messe a disposizione delle risorse extra, tra cui testi esplicativi ed esercitazioni pratiche.

Il catalogo messo a disposizione da Domestika è vastissimo e puoi visualizzarlo a questo link. Grazie alla promozione dedicata al Black Friday, troverai sicuramente l’occasione più adatta alle tue esigenze: ti ricordiamo che tutti i corsi partono da soli 9,90 euro. L’offerta scadrà a breve, perciò il nostro consiglio è di assicurarti l’accesso a vita a tutti i tuoi corsi preferiti a un prezzo esclusivo e competitivo prima che sia troppo tardi.

