Domini .EU e .BLOG: con questa promo li registri a meno di 2€

Tra i tanti domini che è possibile acquistare per il proprio sito web, ne esistono due particolari: parliamo di .EU e .BLOG. Il primo è stato introdotto nel 2005 dopo l’approvazione dell’ente di gestione internazionale ICANN; il secondo è invece stato introdotto sul mercato solo recentemente.

Per te che vuoi aprire un sito web e registrarlo utilizzando una di queste due estensioni, Serverplan ha lanciato una speciale promozione a meno di 2 euro annui. Lo sconto è valido per il primo anno, perciò può essere visto come un incentivo per far decollare il proprio sito web.

Estensioni .EU e .BLOG: perché sceglierle

Il 22 marzo 2005 l’ICANN ha approvato per la prima volta la registrazione dei domini .EU. Ad oggi sono oltre 3 milioni i siti web registrati sotto questa estensione. Possono registrare i domini .EU tutte le persone fisiche e le organizzazioni con residenza nell’Unione Europea, rendendola così una scelta azzeccata per le attività e i progetti orientati alla Comunità Europea, nel segno dell’integrazione globale.

Il prezzo scontato è di 1,99 euro all’anno, per il primo anno di servizio. Tuttavia, acquistando uno dei piani Hosting di Serverplan, il dominio è gratuito per sempre e potrai sfruttarne tutti i vantaggi non solo per rafforzare l’appartenenza della tua attività o progetto in Europa, ma anche accrescere il tuo target e dare un’impronta innovativa e internazionale.

Con Serverplan hai diversi Hosting tra cui scegliere, ma il miglior partito per chi vuole un’esperienza ottimizzata, veloce e sicura è sicuramente WordPress. La piattaforma mette a disposizione una soluzione con CMS pre-installato e gestito, aggiornamenti automatici sempre garantiti, server localizzati in Italia, cache preinstallata, backup giornalieri e certificato SSL Let’s Encrypt incluso. I prezzi partono dai 24 euro per lo Starterkit a 210 euro all’anno per il piano Enterprise Plus WordPress.

Il dominio .BLOG, invece, è uno dei nuovi domini generici top level introdotti recentemente sul mercato. È la scelta migliore per coloro che vogliono definire in modo chiaro e immediato la propria identità sul web attraverso un indirizzo facile da memorizzare e subito riconoscibile, che sia per un progetto, un’attività o una passione. Il prezzo scontato proposto da Serverplan è di 1,80 euro all’anno.

Ogni dominio (sia .EU che .BLOG) include in omaggio:

1 casella da 1 GB

Webmail

Antivirus e antispam

Gestione DNS

Redirect

Mail forward

Blocco dominio

Registrazione Nameservers

Privacy

Qualsiasi sia la tua prossima idea di dominio, con questa promozione ti bastano meno di 2 euro per registrare quello più adatto alle tue esigenze. Ricordandoti, inoltre, che acquistando uno dei piano Hosting di Serverplan, il dominio è sempre incluso e gratuito. Accedi a tutte le offerte collegandoti al sito web ufficiale tramite questo link.

