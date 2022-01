Dominio, backup e certificato SSL: quello che un Hosting deve offrire

Molto spesso si sente parlare di Hosting come una parte essenziale per la generazione di un sito Web. Ovviamente risulta assolutamente vero, ma forse troppo poco spesso ci si sofferma a capire quali sono effettivamente gli elementi che un servizio di questo tipo deve offrire. In questa guida cercheremo quindi di illustrarli al meglio, proponendo anche la piattaforma di Keliweb come una delle più complete sotto questo punto di vista e attualmente scontata fino al 50% rispetto al prezzo originale.

L'offerta Hosting di Keliweb dedicata ai professionisti

Quando si sceglie un Hosting, oltre a soffermarsi sulla quantità di GB offerti come spazio di archiviazione, è necessario considerare alcune caratteristiche molto importanti e fondamentali per la crescita di un sito Web. Prima di tutto, il dominio deve risultare riconoscibile e chiaro per tutti gli utenti. In Italia ad esempio, il dominio più ricercato e utilizzato è “.it”, poiché quasi visto come quello “ufficiale” del nostro Paese. Tuttavia, Keliweb offre una vasta scelta di proposte, tra le quali anche molte in rapida ascesa negli ultimi anni, come ad esempio “.net”, “.eu” e molti altri.

Un'altra caratteristica che non deve assolutamente mancare è quella relativa alla sicurezza, la quale comprende sia la certificazione SSL che il backup giornaliero. Ogni giorno nascono infatti decine di nuovi malware e virus di ogni tipo, perciò, qualunque sito Web risulta essere potenzialmente in pericolo. Tuttavia, grazie alla disponibilità di backup di salvataggio giornalieri, sarà sempre e comunque possibile tornare alle versioni precedenti e rimuovere quindi il pericolo dell'eventuale attacco.

In aggiunta a tutto ciò, Keliweb, oltre all'incredibile sconto del 50% sul piano WordPress Start, promette un'assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, caratteristica che in realtà non tutti i servizi di Hosting tendono ad offrire. In questo modo, qualunque sia la richiesta o l'emergenza, ci sarà sempre qualcuno disposto a risolvere il problema.

Ovviamente, non mancherà anche la possibilità di scegliere la tipologia di hosting da utilizzare, incluso quello dedicato, quello semi dedicato e quello condiviso. I prezzi varieranno proprio in base a tale caratteristica, oltre che alla quantità di GB richiesti per lo spazio di archiviazione del proprio sito Web.