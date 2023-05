Domino in regalo e sconto del 75% con Hostinger: abbonati subito

Per un periodo di tempo limitato, Hostinger offre un’eccezionale opportunità per ottenere un servizio di hosting di alta qualità insieme a un dominio in regalo.

Il prezzo di listino è scontato del 75% e per soli 2,99 euro puoi approfittare di questa offerta. Oltre al dominio gratuito, riceverai anche un’assistenza clienti sempre disponibile. Questa offerta è disponibile solo per pochi giorni.

Hostinger, la scelta migliore con dominio in regalo

Hostinger ha una presenza globale con diversi server localizzati. Offre l’opportunità di gestire un massimo di 100 siti Web, completi di domini, e anche di creare un account di posta elettronica aziendale professionale senza incorrere in spese aggiuntive.

Con una grande quantità di spazio disponibile sulla rete, puoi sfruttare fino a 100 GB di spazio SSD, che è più che sufficiente per qualsiasi scopo comune, sia per uso personale che aziendale. Incorporare un SSD nel tuo sito può anche migliorarne le prestazioni.

Utilizzando la tecnologia LiteSpeed ​​Web Server e Object Cache su WordPress, il tempo di risposta può essere ridotto fino a tre volte.

Ciò significa che gli utenti avranno un’esperienza veloce e senza interruzioni, con tempi di caricamento quasi dimezzati.

Non solo un dominio in regalo, ma anche il certificato di sicurezza SSL, i servizi di posta elettronica e i backup settimanali sono gratuiti. Inoltre, tutti i dati sono sicuri e protetti da cancellazioni o perdite accidentali.

Una delle caratteristiche degne di nota degne di nota è la disponibilità di uno strumento gratuito per la creazione di siti Web. Grazie a esso potrai risparmiare risorse preziose in termini finanziari e di tempo.

Utilizzando server dei nomi protetti da CloudFlare, Hostinger garantisce la tua sicurezza da attacchi informatici come DDoS. Questa protezione garantisce un uptime del 99,9%.

Il servizio di assistenza è costantemente disponibile e operativo per tutta la settimana, 24 ore su 24. Per ricevere tutta l’assistenza necessaria, puoi comunicare con loro tramite chat.

Inoltre, è disponibile una selezione completa di tutorial accessibili in una sezione dedicata. Clicca sul link qui sotto e abbonati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.