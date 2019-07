Da una parte l’uomo più potente al mondo. Dall’altra quello più ricco del pianeta. Nel mezzo un contratto da 10 miliardi di dollari e la gestione sul cloud dei documenti classificati del Pentagono. Donald Trump entra a gamba tesa sul bando indetto dal Dipartimento della Difesa statunitense per l’assegnazione del progetto JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure).

In gara sono rimaste Amazon con il suo AWS e Microsoft con Azure, dopo che Google ha abbandonato l’idea, mentre le offerte inoltrate dai concorrenti IBM e Oracle sono state rispedite ai mittenti. L’inquilino della Casa Bianca dichiara di voler approfondire la questione dopo essere venuto a conoscenza di alcune richieste di chiarimento sull’affare, presentate da esponenti politici repubblicani e rimaste inascoltate.

Una possibile disputa vedrebbe di nuovo uno di fronte all’altro Donald Trump e Jeff Bezos, i cui rapporti sono già arrivati ai ferri corti nei mesi scorsi. L’apice della tensioni a metà gennaio, quando il Presidente USA ha apostrofato il numero uno di Amazon come “Jeff Bozo”, termine che possiamo tradurre con il dispregiativo “cretino”.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019