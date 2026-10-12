Donald Trump premia Musk, Huang, Brin, Su, Nadella e Dell

Durante il summit Science: A New Golden Age, Donald Trump ha conferito le più alte onorificenze nel campo della scienza e della tecnologia a sei dei “più grandi innovatori americani viventi: Elon Musk, Sergey Brin, Jensen Huang, Lisa Su, Michael Dell e Satya Nadella. Per una curiosa coincidenza, il CEO di Microsoft è stato premiato dopo il blocco delle richieste per i visti H-1B.

Medals of Science e Medals of Technology and Innovation

Nel comunicato stampa della Casa Bianca viene sottolineato l’impegno del Presidente Trump nel ripristinare la leadership globale degli Stati Uniti in campo scientifico e tecnologico per una nuova età dell’oro che riguarda lo sfruttamento della superintelligenza per le scoperte scientifiche, la rinascita nucleare e la superiorità spaziale americana.

I sei imprenditori sono stati premiati per aver introdotto innovazioni fondamentali nella scienza e nell’ingegneria. La National Medal of Science è stata conferita a Elon Musk, Sergey Brin, Jensen Huang e Lisa Su, mentre la National Medals of Technology and Innovation è stata conferita a Michael Dell e Satya Nadella. Casualmente, quasi tutti i medagliati hanno espresso opinioni politiche vicine alla destra e apprezzato il lavoro fatto da Trump. Musk e Nadella ha già iniziato ad usare il termine superintelligenza, invece di intelligenza artificiale, come imposto dal Presidente.

Come è noto, il governo statunitense ha avviato una campagna contro gli immigrati. Recentemente ha bloccato le pratiche per il rilascio dei visti H-1B, in quanto alcune aziende tecnologiche assumono troppi lavoratori stranieri (il bersaglio principale è Microsoft). L’unico dei premiati nato negli Stati Uniti (Houston) è Dell. Tutti gli altri hanno ottenuto la cittadinanza statunitense, ma sono nati in altri paesi: Musk (Pretoria), Brin (Mosca), Huang (Tainan), Su (Tainan), Nadella (Hyderabad). Grazie agli immigrati, gli Stati Uniti è leader in molti settori.