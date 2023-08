Donald Trump ritorna su X (Twitter) dopo l'arresto

Donald Trump ha pubblicato un nuovo post su X (ex Twitter) a distanza di oltre due anni. Il ritorno sul social network dell’ex Presidente degli Stati Uniti è avvenuto poche ore dopo l’arresto in Georgia, dove è accusato di aver tentato di rovesciare i risultati elettorali del 2020. Trump ha condiviso la foto segnaletica scattata in prigione con la scritta “Never Surrender” (Mai arrendersi).

Ritorno su X con la foto segnaletica

Quello di eri sera è il quarto arresto per Donald Trump. Dopo la tradizionale procedura (impronte digitali e foto segnaletica) nel carcere di Fulton County (Georgia) è stato rilasciato sotto cauzione da 200.000 dollari. È accusato di 13 reati, tra cui estorsione, frode e false dichiarazioni. Trump e altre 18 persone sono accusate di cospirazione per aver tentato di rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali in Georgia nel 2020.

L’ultimo post su X risaliva all’8 gennaio 2021, quando l’account è stato bloccato per incitazione alla violenza in relazione all’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Elon Musk ha chiesto tramite sondaggio se doveva ripristinare l’account. Il 51,8% ha risposto di sì. Trump poteva nuovamente accedere al social network dal 19 novembre 2022, ma ha preferito pubblicare le sue esternazioni su Truth Social.

Secondo Rolling Stones, Trump non ha rinnovato il contratto di esclusiva con Thruth Social, quindi può scrivere liberamente su X (senza attendere almeno sei ore prima di pubblicare lo stesso post su altre piattaforme). Considerate le imminenti primarie repubblicane per la scelta del candidato alle elezioni presidenziali del 2024, Trump ha deciso di ritornare su X per “sfruttare” i suoi 86,7 milioni di follower.