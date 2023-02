Donald is back: Trump torna su Facebook e Instagram

Detto, fatto: Donald Trump è ufficialmente tornato su Facebook e Instagram, anche se per ora sonnecchiante. I suoi account sui due social network sono nuovamente raggiungibili. È dunque terminato il lungo ban imposto dalle piattaforme in seguito al suo coinvolgimento, più o meno diretto, nell’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021. Al momento, però, nessun nuovo post.

Donald Trump è di nuovo su Facebook e Instagram

L’ex Presidente USA, nonché già in corsa per il prossimo mandato alla Casa Bianca in vista del 2024, preferisce interagire con i propri sostenitori mediante Truth, la piattaforma messa online lo scorso anno dal proprio gruppo TMGT. Non è da escludere un cambio di strategia quando si entrerà nel periodo più caldo della campagna e ogni canale potrà tornare utile per raggiungere i cittadini americani e veicolare il messaggio elettorale, soprattutto se in grado di fungere da megafono per una community globale.

Stando a quanto reso noto da Meta, i due account saranno sottoposti a un regime speciale, con regole introdotte ad hoc per evitare che si possano ripetere abusi o verificare ulteriori reati. Insomma, sarà monitorato da vicin.

L’ultimo intervento del tycoon su Instagram è quello visibile qui sotto, datato 5 gennaio 2021, condiviso con l’obiettivo di promuovere la manifestazione Save America March che sarebbe poi sfociata nelle violenze ben note, prendendo di mira il cuore della politica d’oltreoceano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)





Mark Zuckerberg e i suoi hanno dunque seguito l’esempio di Twitter, nonostante le critiche mosse da più parti. La piattaforma, sotto la guida del nuovo proprietario Elon Musk, ha infatti riattivato il profilo di Trump mesi fa. Anche in questo caso, però, nessun nuovo post dall’inizio del 2021.

