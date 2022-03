Donazioni Ucraina: prodotti Amazon per Save the Children

Chi vuole offrire il proprio sostegno alla popolazione dell’Ucraina in difficoltà può farlo anche attraverso Amazon, donando a Save the Children uno degli articoli presenti nella wishlist appositamente creata. Ognuno è libero di scegliere quelli da destinare a bambini, bambine e famiglie in fuga dalla guerra.

Save the Children sta intensificando il suo intervento in Ucraina e nei Paesi vicini come Polonia, Romania e Lituania per supportare bambine, bambini e famiglie in fuga con aiuti umanitari essenziali. Puoi sostenere queste azioni donando i prodotti presenti in questa lista.

Un aiuto all’Ucraina: la wishlist di Save the Children

Ci sono pannolini, calze e guanti per proteggersi dal freddo, ma anche bagnoschiuma e dentifricio. Importante: per la consegna, al momento del checkout, è necessario selezionare l’indirizzo di Save the Children al posto di quello predefinito, così da far recapitare gli articoli direttamente all’organizzazione che procederà poi a distribuirli dove necessari.

Così si struttura l’impegno di Save the Childen nei territori interessati dal conflitto:

accoglienza ai bambini e le loro famiglie in arrivo alle frontiere;

distribuzione di kit igienici, cibo, medicine e aiuti economici;

supporto psicologico ai bambini per aiutarli ad affrontare il trauma che stanno vivendo.

L’altra realtà attiva sul fronte, alla quale è possibile donare attraverso Amazon, è Croce Rossa Italiana che invece si occupa di:

assistenza integrata e supporto psicosociale;

supporto ai bisogni primari, incluso sistemazione nei paesi vicini;

sostegno alla gestione del volontariato nei paesi confinanti.

Ricordiamo che Amazon non trattiene alcuna commissione sulle donazione inviate dai suoi clienti.

