Dongle Bluetooth 5.0 USB a soli 10 euro su Amazon

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un interessante dongle Bluetooth adatto sia a PC portatili che fissi. Si tratta dell’Adattatore Bluetooth 5.0 Miilink, un piccolo e discreto dispositivo da inserire in una qualsiasi porta USB.

Adattatore USB Bluetooth 5.0 Miilink: caratteristiche tecniche

Parliamo di uno strumento decisamente essenziale, dal design semplice seppur dalle dimensioni ridotte al minimo indispensabile. Una volta inserito nella porta USB, infatti, sporge di soli pochi millimetri eliminando la necessità di rimuoverlo per riporre il PC nella borsa o nello zaino. Molto interessante la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente, il che vuol dire che non è necessario ripetere più volte l’associazione per passare da un dispositivo all’altro. La configurazione è piuttosto semplice grazie al disco con i driver fornito all’interno della confezione. Tuttavia, se non aveste un lettore ottico sul vostro PC, basterà collegarsi al sito del produttore e scaricare i driver direttamente da lì. A questo punto non dovremo far altro che collegare il dongle al computer e procedere con le associazioni direttamente dal sistema operativo.

Per quanto riguarda la compatibilità invece, attualmente è disponibile esclusivamente per i dispositivi che utilizzano Windows come OS. Al di là di questo però, si tratta di un accessorio estremamente comodo e versatile. Permette di collegare le cuffie, piuttosto che un altoparlante o uno smartphone direttamente al PC, in maniera rapida, semplice e soprattutto senza la necessità di cavi sparsi in giro. Interessante è proprio il supporto alla campionatura audio 16bit/44,1KHz, il quale garantisce un’ottima qualità del suono durante l’ascolto della musica. Una soluzione semplice ed efficace che elimina la necessità del cavo ogni volta che è possibile.

Grazie alle offerte del giorno, il dongle è disponibile su Amazon, con uno sconto del 20%, a soli 10,39 euro.