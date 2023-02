Dongle Bluetooth USB TP-Link UB500 a soli 9,99€

Oggi va in offerta su Amazon un ottimo dongle USB per utilizzare la connessione Bluetooth su PC desktop o laptop, stampanti, altoparlanti e tanti altri dispositivi che non ce l’hanno. Si tratta del TP-Link UB500, un dongle dalle dimensioni incredibilmente ridotte caratterizzato da tutta la qualità TP-Link che potete portarvelo a casa al prezzo di 9,99 euro invece di 16,99 euro (lo sconto è del 41%).

Dongle Bluetooth USB TP-Link UB500: caratteristiche tecniche

UB500 è un nano adattatore USB che vi permette di sfruttare la comodità e la stabilità della connessione Bluetooth 5.0 per connettere al PC dispositivi come tastiere, mouse, cuffie e speaker, liberandovi dall’ingombro dei cavi. Il Bluetooth 5.0, grazie a recenti aggiornamenti, permette di raggiungere velocità fino a 2 volte superiori rispetto al precedente standard, con una copertura del segnale notevolmente ampliata.

Il piccolissimo dispositivo è in grado di supportare fino a 7 dispositivi Bluetooth creando un collegamento forte e stabile con il PC: trasferite file, musica e video ad alta velocità. Infine è compatibile con i sistemi operativi Windows 7, 8.1, 10 e 11. Grazie all’offerta di Amazon, il meraviglioso dongle è acquistabile su Amazon a soli 9,99 euro con uno sconto pari al 41% sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi potrebbe essere vostro anche domani stesso!

