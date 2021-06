Dongle Wi-Fi nano TP-Link 600Mbps a soli 10 euro

Quella che vi suggeriamo oggi è un’ottima scheda di rete USB per utilizzare la connessione Wi-Fi su PC desktop o laptop. Si tratta della TP-Link Archer TU2 Nano, un dongle dalle dimensioni estremamente ridotte, caratterizzato dalla qualità di TP-Link.

Dongle Wi-Fi USB TP-Link Archer TU2 Nano: caratteristiche tecniche

Parliamo di un dispositivo estremamente semplice, ma dal design piuttosto particolare. L’adattatore infatti sporge dalla porta USB di soli pochi millimetri, il che lo rende estremamente pratico soprattutto sui laptop. Le dimensioni, infatti, eliminano la necessità di rimuoverlo prima di riporlo in borsa o nello zaino. Ottima la velocità di connessione, rapportata al prezzo, che supera i 600Mbps grazie alla rete dual band che sfrutta le bande a 2.4 e 5 GHz. Pienamente compatibile con le connessioni in Fibra, mentre dal punto di vista della sicurezza supporta i protocolli WPA e WPA2.

Per quanto riguarda la configurazione, questa risulta assolutamente veloce. È sufficiente scaricare i driver direttamente dal sito TP-Link ed installarli (nella loro versione più aggiornata). A questo punto non dovremo far altro che cercare attraverso il sistema operativo la rete interessata, e connettere il computer. Il supporto è garantito sia per Windows in praticamente tutte le sue versioni, che per Mac OS. Molto interessante è invece il supporto alla tecnologia 256QAM, che permette di aumentare le prestazioni di trasferimento del 33% su entrambe le bande.

Grazie alle offerte del giorno, il dongle è acquistabile su Amazon a soli 10,88 euro con uno sconto del 36% sul prezzo di listino.