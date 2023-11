DOOGEE S41 Pro: indistruttibile e in SUPER sconto del 20%

Se stai cercando un telefono robusto, resistente e ricco di funzionalità senza svuotare il portafoglio, il DOOGEE S41 Pro è la scelta perfetta per te. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto del 20% su Amazon, rendendo questo eccezionale rugged phone ancora più accessibile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 119,99 euro.

DOOGEE S41 Pro: le scorte a disposizione non sono limitate

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è la sua capacità di adattarsi alle tue esigenze di memoria. Con 7GB di RAM e 64GB di ROM, il DOOGEE S41 Pro utilizza il processore quad-core MediaTek Helio A22 e offre la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB tramite scheda SD. Con il Google Play Store preinstallato, puoi scaricare tutte le app di cui hai bisogno senza preoccuparti dello spazio.

La batteria da 5180mAh è un’altra caratteristica che distingue questo telefono dagli altri. Con un incredibile tempo di standby fino a 580 ore, un tempo di chiamata di 32 ore e un tempo di visione video di 11 ore, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata. Inoltre, la funzione di ricarica inversa ti consente di utilizzare il telefono come power bank per caricare altri dispositivi in caso di emergenza.

Per gli amanti della fotografia, il DOOGEE S41 Pro è dotato di una fotocamera principale da 13MP, una fotocamera frontale da 8MP e una fotocamera secondaria da 2MP. Con la bellezza AI e la registrazione di brevi video, avrai la libertà di catturare ogni momento e la bellezza del mondo, anche sotto l’acqua grazie alla funzione di fotografia subacquea.

Lo schermo da 5,5 pollici con una risoluzione di 720 * 1440 e una luminosità di 580 nit garantisce una visione chiara e nitida, anche sotto la luce diretta del sole.

La versatilità del DOOGEE S41 Pro è evidente anche nella sua connettività. Con supporto per 4G Dual SIM, NFC e GPS con 4 sistemi di navigazione satellitare, questo smartphone impermeabile copre tutti i principali operatori in Asia, Europa e nelle Americhe.

La resistenza è la chiave di questo telefono, soddisfacendo gli standard di impermeabilità IP68 e IP69K e MIL-STD-810H. Con design antiurto e resistenza alla polvere al 99%, questo dispositivo può resistere a cadute da 1,5 metri e può funzionare sott’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti.

Non perdere l’opportunità di possedere uno dei migliori rugged phone sul mercato, acquista ora su Amazon con il 20% di sconto. Approfitta subito di questo affare e acquista il DOOGEE S41 Pro al prezzo vantaggioso di soli 119,99 euro.

