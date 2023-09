DOOGEE S89 Pro: indistruttibile e in SUPER sconto (-20%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone indistruttibile che sia anche potente e affidabile, il DOOGEE S89 Pro è la scelta ideale. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità di acquistarlo oggi, mentre è in super sconto del 20% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 199,99 euro.

DOOGEE S89 Pro: questa offerta può finire da un momento all’latro

Con il suo processore Helio P90 Octa-core, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il DOOGEE S89 Pro gestisce facilmente le applicazioni più impegnative e il multitasking senza alcun ritardo. Addio ai problemi di spazio di archiviazione, grazie alla possibilità di espansione fino a 512 GB con una scheda TF aggiuntiva.

Con una batteria integrata da 12000 mAh, questo rugged phone offre fino a 36 giorni di standby o 4-6 giorni di utilizzo normale senza stress. E la ricarica non è mai stata così veloce: grazie alla ricarica rapida da 65 W, bastano solo circa 2 ore per raggiungere il 100%. Inoltre, la funzione di ricarica wireless da 15 W elimina il fastidio dei cavi.

Dotato di Android 12, il DOOGEE S89 Pro offre un’esperienza utente straordinaria, migliorando contemporaneamente la protezione dei dati e la privacy. La presenza del NFC supporta Google Pay, rendendo i tuoi pagamenti più veloci e sicuri.

La tripla fotocamera AI da 64 MP + 20 MP + 8 MP permette di catturare immagini straordinarie, mentre la fotocamera per la visione notturna da 20 MP con sorgenti di luce a infrarossi ti consente di vedere chiaramente anche al buio.

Con la certificazione IP68/IP69K, può resistere a cadute da 1,5 metri su terreni lisci e rimanere sott’acqua per 30 minuti a una profondità di 1,5 metri. Inoltre, il vetro Corning Gorilla protegge lo schermo da danni e graffi.

Con uno schermo LCD a goccia d’acqua da 6,3 pollici e una risoluzione di 1080 * 2340, l’operatività diventa più sensibile e fluida. Inoltre, la luce respiratoria tricolore sulla parte posteriore non solo è uno spettacolo per gli occhi, ma ti assicura anche di non perdere mai chiamate o messaggi.

In sintesi, se stai cercando un rugged phone che unisca potenza, durata della batteria, fotocamera di alta qualità e resistenza senza compromessi, il DOOGEE S89 Pro è la scelta perfetta. Non perdere l’occasione di acquistarlo oggi su Amazon mentre è in super sconto del 20%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,99 euro. Ma affrettati, questa offerta può terminare da un momento all’altro.

