Smartphone rugged con termocamera: attiva il coupon -90€

Autonomia elevatissima, resistenza alle situazioni più estreme e termocamera a infrarossi di alta qualità: sono questi i principali punti di forza messi in luce dalle recensioni di chi ha già avuto modo di mettere alla prova DOOGEE S98 PRO, lo smartphone rugged che può essere utilizzato senza problemi anche indossando i guanti. Oggi lo segnaliamo su queste pagine agli addetti ai lavori che hanno la possibilità di acquistarlo in sconto di 90 euro grazie al coupon da attivare su Amazon.

Sconto su DOOGEE S98 PRO, smartphone rugged con termocamera

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: display da 6,3 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel protetto da Gorilla Glass, processore MediaTek Helio G90, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore che include la già citata termocamera con supporto all’acquisizione delle immagini anche in subacquea e con visione notturna, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, pulsante laterale personalizzabile, sensore di impronte digitali e batteria molto capiente da 6.000 mAh con ricarica rapida da 33 W tramite cavo USB-C (15 W in modalità wireless). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Android con pieno supporto al download delle applicazioni dalla piattaforma Google Play. Questo un riepilogo della sua caratteristiche più importanti.

In questo momento è possibile allungare le mani su DOOGEE S98 PRO al prezzo finale di 459 euro invece di 549 euro, grazie allo sconto di 90 euro proposto da Amazon: per approfittarne subito non devi far altro che attivare il coupon dedicato, poi completare l’ordine.

L’e-commerce garantisce la spedizione gratuita e immediata con la consegna in un solo giorno. In altre parole, chi effettua l’acquisto ora, riceverà lo smartphone rugged con termocamera direttamente a casa già domani. Verificare nella scheda del prodotto l’eventuale possibilità di pagarlo a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.