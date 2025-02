DOOGEE U10 a 79€ è il MIGLIOR AFFARE di oggi fra i tablet

Al prezzo stracciato di soli 79 euro, DOOGEE U10 è l’affare migliore di oggi se stai cercando un tablet Android versatile e dal design sottile. È perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali dalle piattaforme, ma non solo, anche per navigare online e comunicare. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo su Amazon che lo propone con un forte sconto rispetto al listino.

DOOGEE U10 è il tablet Android pronto a tutto

L’intera esperienza ruota attorno al display da 10 pollici in alta risoluzione (1280×800 pixel). Sotto la scocca sono invece presenti un processore quad core affiancato da 9 GB di RAM (4+5 GB virtuali) e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, la fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED e quella frontale da 5 megapixel, gli altoparlanti, il jack audio per le cuffie e la batteria da 5.060 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android, aggiornato all’ultima versione disponibile, con l’accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Scopri di più in merito alle specifiche tecniche integrate e alle caratteristiche in dotazione nella descrizione completa.

Essendo un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora. Non devi nemmeno attivare coupon o inserire codici promozionali, lo sconto è automatico e ti permette di acquistare il tablet DOOGEE U10 al prezzo di soli 79 euro.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani. Scegli la colorazione che preferisci tra Green e Purple, la spesa non cambia.