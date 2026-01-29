Doomsday Clock: mancano 85 secondi all'apocalisse

Gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists hanno spostato le lancette del Doomsday Clock alle ore 23:58:35, ovvero a 85 secondi dalla mezzanotte. Ciò indica che l’umanità di avvicina sempre più all’apocalisse (l’anno scorso era a 89 secondi) a causa delle crescenti minacce derivanti da armi, tecnologie e cambiamenti climatici.

Si avvicina la fine del mondo?

Il Doomsday Clock è stato istituito nel 1947. All’epoca, le lancette segnavano 7 minuti alla mezzanotte. La distanza maggiore dall’apocalisse risale al 1991 (17 minuti). Da allora le lancette sono state sempre spostate in avanti (ad eccezione che nel 2010). Nonostante gli avvertimenti dell’anno scorso, i paesi non hanno fatto nulla per ridurre il rischio di un disastro globale.

Un anno fa, avevamo lanciato l’allarme: il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale e che qualsiasi ritardo nell’inversione di rotta avrebbe aumentato la probabilità di una catastrofe. Invece di prestare attenzione a questo avvertimento, Russia, Cina, Stati Uniti e altri grandi paesi sono diventati sempre più aggressivi, antagonisti e nazionalisti.

Gli scienziati evidenziano che molti paesi continuano a spendere centinaia di miliardi di dollari per potenziare gli arsenali nucleari. Si tratta di una corsa agli armamenti che non avrà nessun vincitore. Un’altra minaccia è rappresentata dall’intelligenza artificiale. Trump ha revocato le restrizioni introdotte da Biden, consentendo così uno sviluppo praticamente incontrollato della tecnologia.

L’AI viene sempre più utilizzata per attacchi informatici e per diffondere fake news (testo, immagini e video). Nonostante le protezioni implementate c’è il rischio che possa essere sfruttata per velocizzare lo sviluppo di armi biologiche.

Infine, come dimostrano i frequenti eventi atmosferici estremi, i principali paesi inquinatori non hanno ridotto le emissioni di CO2. L’amministrazione Trump ha eliminato i sussidi per le fonti rinnovabili, incentivando l’uso dei combustibili fossili.

Gli scienziati suggeriscono alcune azioni concrete per evitare la catastrofe globale, ma difficilmente Stati Uniti, Russia e Cina troveranno un’intesa.

Gli Iron Maiden hanno dedicato un brano musicale al Doomsday Clock nel 1984. Il titolo (2 Minutes to Midnight) si riferisce all’ora segnata dall’orologio nel 1953.