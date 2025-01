Doomsday Clock: 89 secondi dall'apocalisse

L’anno scorso non c’è stato nessun cambiamento. Quest’anno invece le lancette del Doomsday Clock sono state spostate. L’orologio segna ora 89 secondi dalla mezzanotte, quindi l’umanità si avvicina di più all’apocalisse. La decisione degli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists è stata comunicata ieri sera durante in diretta streaming.

È ancora possibile evitare la catastrofe

Il Doomsday Clock è stato creato nel 1947 per evidenziare i pericoli per l’umanità e il pianeta. All’epoca la mezzanotte indicava l’apocalisse dovuta ad un’esplosione nucleare. Oggi indica in generale l’eventualità di una catastrofe globale causata dalle tecnologie umane. Le lancette sono state spostate avanti di un secondo perché non è stato fatto nulla per ridurre i rischi evidenziati l’anno scorso.

La situazione è addirittura peggiorata. Il 2024 è stato l’anno più caldo della storia. Gli eventi atmosferici estremi e le emissioni di gas serra continuano ad aumentare. Il futuro non è roseo. L’amministrazione Trump vuole incrementare l’uso dei combustibili fossili e bloccare tutti i sussidi federali per i progetti di energia pulita. Gli Stati Uniti usciranno anche dall’accordo di Parigi sul clima.

Aumenta anche il rischio nucleare. La Russia ha sospeso la partecipazione al trattato internazionale sulla riduzione delle armi, mentre l’arsenale della Cina continua a crescere. Ci sono inoltre la guerra in Ucraina che dura da quasi tre anni e quella in Medio Oriente che dura da oltre un anno.

Altre minacce per l’umanità sono quelle biologiche. Non solo virus che sfuggono al controllo dei laboratori, ma anche lo sviluppo di armi biologiche. Quest’ultimo viene sicuramente velocizzato dall’intelligenza artificiale. I modelli diventano sempre più potenti ed efficienti, come il recente R1 di DeepSeek.

Le aziende forniscono già le loro tecnologie AI ai militari, ma (per adesso) non vengono utilizzate per la creazione di sistemi autonomi. In Europa è stata introdotta una legge (AI Act) per lo sviluppo sicuro dell’intelligenza artificiale. Trump ha invece firmato un ordine esecutivo che elimina le restrizioni introdotte dal suo predecessore.

Gli 89 secondi dalla mezzanotte dovrebbero servire come avvertimento. Sono necessarie azioni immediate per evitare l’apocalisse.