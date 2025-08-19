Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto

Tra le promozioni più interessanti disponibili in questo momento spicca la combinata Sky, pensata per i nuovi clienti. L’offerta mette insieme Sky Wifi, per avere Internet in fibra ottica a casa, e Sky TV con Sky Sport, così da unire connettività e intrattenimento in un unico piano.
Il tutto a un prezzo scontato di 35,80€ al mese. Per verificare i dettagli e procedere all’attivazione basta accedere al sito ufficiale di Sky.
Cosa comprende la promo combinata Sky
Il pacchetto prevede innanzitutto Sky Wifi, disponibile sia in versione fibra ottica FTTH che FTTC. L’offerta include linea telefonica, modem Wi-Fi e un prezzo ridotto di 20,90€ al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro, con attivazione gratuita.
In aggiunta, c’è il piano Sky TV + Sky Sport, al costo di 14,90 al mese per 18 mesi, con un contributo di attivazione una tantum pari a 19 euro. Questo consente di accedere a tutti i canali di intrattenimento Sky e agli eventi sportivi più seguiti: dalla Champions League alle coppe europee, fino a Formula 1, MotoGP, tennis e molto altro.
Il prezzo totale del bundle rimane quindi di 35,80 mensili per 18 mesi. I due servizi restano indipendenti e, una volta terminato il periodo promozionale, sarà possibile decidere se mantenerli entrambi o proseguire solo con uno dei due.
Per conoscere tutte le condizioni e attivare la promozione, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Sky.