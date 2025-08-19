 Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto

La fibra di Sky più il pacchetto Sport e TV ora è tutto proposto in un unico abbonamento ad un prezzo mai visto: 35,80€ al mese per 18 mesi.
Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto
Entertainment Senza categoria Sport
La fibra di Sky più il pacchetto Sport e TV ora è tutto proposto in un unico abbonamento ad un prezzo mai visto: 35,80€ al mese per 18 mesi.

Tra le promozioni più interessanti disponibili in questo momento spicca la combinata Sky, pensata per i nuovi clienti. L’offerta mette insieme Sky Wifi, per avere Internet in fibra ottica a casa, e Sky TV con Sky Sport, così da unire connettività e intrattenimento in un unico piano.

Il tutto a un prezzo scontato di 35,80€ al mese. Per verificare i dettagli e procedere all’attivazione basta accedere al sito ufficiale di Sky.

Vai all’offerta di Sky

Cosa comprende la promo combinata Sky

Il pacchetto prevede innanzitutto Sky Wifi, disponibile sia in versione fibra ottica FTTH che FTTC. L’offerta include linea telefonica, modem Wi-Fi e un prezzo ridotto di 20,90€ al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro, con attivazione gratuita.

In aggiunta, c’è il piano Sky TV + Sky Sport, al costo di 14,90 al mese per 18 mesi, con un contributo di attivazione una tantum pari a 19 euro. Questo consente di accedere a tutti i canali di intrattenimento Sky e agli eventi sportivi più seguiti: dalla Champions League alle coppe europee, fino a Formula 1, MotoGP, tennis e molto altro.

Il prezzo totale del bundle rimane quindi di 35,80 mensili per 18 mesi. I due servizi restano indipendenti e, una volta terminato il periodo promozionale, sarà possibile decidere se mantenerli entrambi o proseguire solo con uno dei due.

Per conoscere tutte le condizioni e attivare la promozione, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Sky.

Vai all’offerta di Sky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming

Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming

Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Edoardo D'amato
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti