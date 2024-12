Doppio caricatore USB-C 47W: offerta a tempo imperdibile su Amazon

Un caricatore USB-C da 47W con doppia uscita è protagonista di una buona offerta lampo su Amazon: con consegna immediata puoi acquistarlo infatti a soli 16,14 euro e sarà subito perfetto per permetterti di ricaricare due dispositivi contemporaneamente con supporto alla ricarica rapida.

Caricatore USB-C 47W: doppia uscita, doppia comodità

Le 2 porte USB-C hanno una potenza di 27W e 20W e ti permettono di ricaricare insieme, ad esempio, un iPhone e un iPad senza problemi e senza rinunciare alla velocità.

Funziona anche con dispositivi più potenti come MacBook Air o altri laptop con ricarica USB-C dato che il caricatore è in grado di erogare una potenza massima di 45W su una singola porta, rendendolo ideale anche per device esigenti dal punto di vista energetico.

Nonostante questo, mantiene le dimensioni compatte di un classico caricatore da 20W permettendoti di portarlo facilmente con te nella vita di tutti i giorni o in viaggio.

Sicuro grazie ad una tecnologia avanzata che monitora la temperatura 3 milioni di volte al giorno, garantisce una protezione totale contro surriscaldamenti o sovraccarichi. Insomma, se vuoi un caricatore rapido, sicuro e versatile per i tuoi dispositivi elettronici questa è la scelta giusta: acquistalo adesso a soli 16,14 euro.