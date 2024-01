DOPPIO COUPON per l'Aspirabriciole piccolissimo e potentissimo!

Spesso sottovalutato, un aspirabriciole è utile in diverse situazioni, come la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad esempio in automobile. Oggi avrai l’opportunità di risparmiare su Baseus A1: un aspirabriciole di una qualità altissima. Grazie al coupon del 50%, insieme a quello del 5%, il prezzo originale di 59,99€ viene distrutto, arrivando a costare solo 28,49€.

Baseus A1 è l’aspirabriciole perfetto

L’aspirabriciole Baseus A1 si distingue per il suo design compatto e leggero, rendendolo non solo facile da trasportare ma anche comodo da riporre grazie alle sue dimensioni ridotte. La presenza di un manico ergonomico aggiunge ulteriore praticità, consentendo una presa confortevole anche durante utilizzi prolungati.

Questo aspirabriciole offre tre modalità di aspirazione tra cui scegliere in base alle esigenze del momento. La modalità normale si adatta perfettamente alle pulizie quotidiane, mentre la modalità forte è consigliata per affrontare lo sporco più ostinato. La modalità silenziosa, invece, si rivela ideale per le pulizie notturne o in ambienti che richiedono una bassa rumorosità. Un punto di forza dell’aspirabriciole Baseus A1 è la presenza di un filtro HEPA, in grado di trattenere fino al 99,97% delle particelle di polvere e allergeni. Ciò si traduce in un’aria più pulita e salubre all’interno della tua abitazione.

Dal punto di vista dell’alimentazione, l’aspirabriciole è equipaggiato con una batteria da 2000 mAh, garantendo un’autonomia di circa 30 minuti in modalità normale. Questo consente di affrontare con efficacia le pulizie senza interruzioni frequenti. Non mancano oi gli accessori aggiuntivi. Tra questi, una bocchetta per pavimenti, ideale per la pulizia di tappeti e moquette; una bocchetta per fessure, perfetta per la pulizia di zone difficili da raggiungere; e un pennello per la pulizia di mobili e superfici delicate.

Grazie a quest’ottimo sconto potrai quindi pagare l’aspirabriciole Baseus A1 solo 28,49€!

