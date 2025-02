DOPPIO SCONTO (coupon) per il notebook da gaming ACEMAGIC

Oggi su Amazon c’è un notebook da gaming in doppio sconto: è il modello ACEMAGIC AX16 Pro. Dotato di un pannello dalla diagonale generosa e di un comparto hardware evoluto, offre prestazioni adatte a gestire tutti i più importanti giochi del momento. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato sull’e-commerce.

ACEMAGIC AX16 Pro: le specifiche del notebook da gaming

Integra un ampio display Full HD da 16,1 pollici per un’esperienza visiva di alto livello. All’interno del suo design sottile ed elegante ha in dotazione poi specifiche tecniche in grado di erogare una notevole potenza di calcolo: processore AMD Ryzen 7 5825U con architettura Zen 3 e chip grafico AMD Radeon Vega, 16 GB di RAM e unità SSD NVMe da 512 GB per lo storage. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, la tastiera retroilluminata, l’uscita HDMI per il collegamento a un monitor esterno, una gamma di porte fisiche (inclusa una USB-C) e la batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

La prima riduzione della spesa su ACEMAGIC AX16 Pro è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda devi attivare il coupon dedicato. In questo modo, sbloccherai uno sconto di 190 euro che ti permetterà di acquistare il notebook da gaming al prezzo finale di soli 459 euro (invece di 649 euro).

Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Amazon si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica e senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Concludiamo segnalandoti il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni: 4,4/5.