Non perdere il DOPPIO SCONTO sul mini PC di Blackview

Compatto, potente e pronto all’uso: il Blackview MP20 è il mini PC ideale in termini di efficienza, prestazioni e risparmio energetico. Oggi lo trovi in doppio sconto su Amazon. Ha in dotazione il processore Intel N150 di dodicesima generazione con architettura Twin Lake e frequenza fino a 3,60 GHz, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB per lo storage. Il consumo è ridoto a soli 6 W, per la massima sostenibilità e silenziosità.

Mini PC: Blackview MP20 è un affare su Amazon

Offre un’esperienza completa grazie alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre a una vasta gamma di porte: HDMI, DisplayPort, USB 3.0 e 2.0 e Gigabit Ethernet. Supporta la visualizzazione 4K su doppio schermo ed è preinstallato il sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Le dimensioni sono contenute a 10x10x3,5 centimetri, il peso si attesta a 265 grammi. Nella confezione c’è la staffa VESA per il montaggio dietro allo schermo. Scopri di più nella descrizione completa.

Ecco come ottenere il doppio sconto e poter acquistare il Mini PC di Blackview (modello MP20) al prezzo finale di soli 184,99 euro.

Attiva il coupon -100 euro che trovi nella scheda del prodotto;

applica il codice promozionale OHQ7ZVHG (sempre nella scheda del prodotto).

La disponibilità è immediata e la spedizione è gestita direttamente da Amazon, con la consegna gratuita prevista già entro domani. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito così da evitare un probabile sold out. Il voto medio ottenuto dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,4 stelle su 5.