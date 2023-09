SSD portatile da 1 TB: doppio sconto per Netac ZX10

L’elegante e resistente case in alluminio di Netac ZX10 non è che uno dei punti di forza di questa unità SSD portatile da 1 TB progettata per conservare e trasportare ovunque i propri dati. Oggi merita una segnalazione su queste pagine in quanto protagonista di un doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un coupon dedicato da attivare, così da far crollare il suo prezzo finale.

Netac ZX10, SSD portatile: doppio sconto Amazon

Basata su tecnologia NVMe e con slot di connessione USB-C (USB 3.2, il cavo e l’adattatore sono forniti in dotazione), arriva a una velocità di 1.050 MB/s nel trasferimento, così da ridurre al minimo le attese durante la lettura e la scrittura dei file. Per saperne di più consultare le informazioni aggiuntive riportate nella scheda del prodotto.

Netac ZX10 non solo supporta laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco, dove è possibile memorizzare i giochi. Inoltre, supporta anche Win To Go, che può soddisfare i requisiti del doppio sistema degli utenti MacBook senza occupare il disco rigido del computer.

Grazie all’offerta di oggi è possibile acquistare la SSD portatile da 1 TB della serie Netac ZX10 al prezzo di soli 62,99 euro invece di 105,99 euro come da listino. Un’ottima opportunità per chi cerca un’unità di storage versatile da tenere sempre con sé. Allo sconto applicato in automatico si affianca quello da ottenere attivando il coupon dedicato. Al momento si trovano in offerta anche le versioni da 500 GB e da 2 TB.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà a casa senza alcuna spesa aggiuntiva già entro questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.