Ventilatore portatile USB a 3 velocità: doppio sconto Amazon

Ideale per trovare un po’ di ristoro nelle torride settimane estive che stanno mettendo tutti noi a dura prova, questo mini ventilatore portatile USB è protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon che ne fa crollare il prezzo. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, ma prima che le unità in promozione risultino esaurite.

Approfitta dell’offerta su questo ventilatore portatile USB

Funziona a tre velocità, selezionabili a seconda della quantità di aria che si desidera spostare (Light Air, Soft Breeze e Gentle Wind). Include inoltre una batteria da 2.000 mAh che permette di utilizzarlo per ore senza bisogno di ricaricarlo. Quando sarà il momento di farlo, si può ricorrere alla porta USB-C standard in dotazione. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Oggi, questo mini ventilatore portatile USB è in vendita al prezzo finale di soli 10,79 euro grazie al doppio sconto proposto in questo momento su Amazon. Alla riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge un coupon da attivare che la abbatte ulteriormente.

Precisiamo infine che l’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.