La dose booster provoca l'AIDS, dicono su Twitter

Quando pensi di averle sentite tutte, quando ogni verità scientifica è già stata messa in discussione, quando ogni luogo comune è già stato affrontato, non ti resta che una alternativa: andare su Twitter e cercare tra i trending topic cosa si dice di nuovo. Ebbene, la giornata di oggi potrà restituirti grosse soddisfazioni perché l’Università della Strada ha partorito una nuova ricerca secondo cui la dose booster è nuova causa dello sviluppo dell’AIDS.

Il vaccino provoca l’AIDS (si, come no!)

Del resto per andare tra le tendenze non basta che qualche migliaio di tweet e ad un migliaio ci si arriva facilmente, portando hashtag ed opinioni di qualsiasi tipo in evidenza senza alcun argine, alcun controllo, alcuna demonizzazione:

Luc Montagnier è protagonista anche oltre i propri meriti e demeriti, tirato in ballo ad ogni occasioni da semplici fotomontaggi truffaldini contro quelli che noncielodikono:

Hanno rimesso in circolo l'AIDS

Sicuramente più aggressivo, sempre il ns bene ovviamente ! #04Feb#draghistan #AIDS — Peace and Love❤ (@Peace_Love000) February 4, 2022

Ma come può nascere una bufala di questo tipo? La dinamica è la solita, con una notizia sfruttata cavalcando l’onda dei titoli dei media in evidenza:

HIV, scoperta nuova variante più aggressiva

HIV, scoperta nuova variante

HIV, individuata una nuova variante più aggressiva e trasmissibile

Quando l’occhio malizioso legge questi titoli, gli basta poco per ricollegare il tutto alla causa di ogni male nella sua percezione, ossia i vaccini. Ecco allora che la carta Montagnier viene giocata subito, in attesa della doppia coppia con il dott. Tarro e il tris in arrivo da Fusaro o quanti altri.

No…#Pfizer ha appena annunciato che ha pronto a breve un #vaccino x l'#aids.

E quindi l'AIDS improvvisamente diventa più aggressivo.

È un teorema ormai granitico. — virginia sacchi (@virginiasacchi) February 4, 2022

Big Pharma, insomma, continua a tramare alle nostre spalle. Facendo tremare non soltanto le certezze dei pro-vax, ma anche quelle dei no-vax che vorrebbero distanziarsi da teoremi tanto farlocchi e sconclusionati. Ma che si può fare mentre i tweet aumentano e il tema diventa centrale nell’esperienza Twitter del pomeriggio? Qualche smentita, un’amara risata e lo sfondo di una sensazione di generale impotenza di fronte a tutto ciò:

Circola la notizia che i vaccinati in tripla dose sviluppano #AIDS , è una notizia assolutamente FALSA. In nessun modo il vaccino può infettare con HIV e di conseguenza causare AIDS. — Aureliano Stingi (@AurelianoStingi) February 4, 2022

Buon divertimento, anche se ormai c’è ben poco da ridere ancora.