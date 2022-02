Dove e come vedere i migliori kdrama?

L’ultimo trend per quanto concerne i contenuti audiovisivi sono senza ombra di dubbio i kdrama.

A risultare la proverbiale punta di diamante di questo genere sono senza dubbio il celebre Squid Game e All of Us Are Dead, serie proposte da Netflix che hanno incollato agli schermi milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Chi si è avvicinato al genere e vuole approfondire la conoscenza nel settore, non ha che l’imbarazzo della scelta: sono molte le serie TV e i film coreani che si possono apprezzare attraverso la rete. Tra i kdrama è possibile infatti individuare un po’ tutti i generi, dai thriller ai romantici.

Sull’onda di questo successo, Netflix ha lasciato trapelare come, nel corso del 2022, verranno rilasciate più di 20 serie televisive prodotte o, in qualche modo collegate, alla Corea.

Per poter avere accesso anticipato a questi contenuti video però, è necessario avere accesso in molti casi alla libreria americana del servizio. In tal senso, una buona VPN è assolutamente essenziale.

Streaming di kdrama? Con una VPN è più facile

Asian Crush, Viki e Disney Plus: anche questi servizi offrono contenuti apprezzabili per quanto concerne serie televisive orientali. Per un utilizzo sicuro e per aggirare i blocchi geografici, una VPN risulta comunque necessaria. NordVPN, in questo senso, è uno dei nomi più apprezzati.

Questa piattaforma utilizza uno standard di sicurezza elvatissimo, ovvero la crittografia, per proteggere la connessione da qualunque tipo di intromissione, che si tratti di un hacker o di un’ente governativo un po’ troppo curioso. La protezione da tracker e pubblicità invadenti poi, è un vantaggio da non sottovalutare.

Grazie alle prestazioni elevate garantite da NordVPN è possibile godersi appieno qualunque tipo di contenuto streaming, anche quelli potenzialmente non accessibili dal territorio italiano.

Per esempio, è possibile a contenuti streaming audiovisivi teoricamente non accessibili dall’Italia a causa delle restrizioni geografiche. Il tutto in maniera del tutto legale.

Come se non bastasse, NordVPN è attualmente proposta con un consistente sconto oltre a un interessante regalo. Con la riduzione del prezzo del 66% è possibile ottenere tutta la protezione della VPN per appena 3,49 euro al mese. E il regalo? Sottoscrivendo un abbonamento di 2 anni, NordVPN offre gratis altri 24 mesi di servizio.