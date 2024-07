Dove guardare il GP di Silverstone in diretta streaming

Il Gran Premio di Silverstone 2024 è il grande evento sportivo della giornata: dodicesima tappa del mondiale di Formula Uno, vede George Russell e Lewis Hamilton su Mercedes partire dalla prima fila, con Lando Norris e Max Verstappen subito alle loro spalle. Solo settima la Ferrari di Carlos Sainz, addirittura undicesimo Charles LeClerc.

La gara promette spettacolo, anche perché si prospetta bagnata per la prima ora, e avrà inizio alle ore 16. Potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

GP di Gran Bretagna in streaming

La pista iconica di Silverstone ospita dunque la tappa britannica del campionato mondiale di Formula Uno e vede per la prima volta addirittura tre piloti britannici nelle prime tre posizioni sulla griglia di partenza. Un evento storico che lascia presagire una gara molto divertente, che rischia di essere bagnata per gran parte del suo svolgimento, aumentando quindi l’imprevedibilità e lo spettacolo.

Il Gran Premio potrai vederlo in diretta streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport, il tuo biglietto di ingresso ad un mondo di calcio e sport che include:

Formula 1 in esclusiva

in esclusiva MotoGP

Wimbledon

EURO 2024

I Giochi Olimpici di Parigi 2024

Serie A (3 partite su 10 a turno)

(3 partite su 10 a turno) Serie C

Il meglio di Premier League e Bundesliga

Champions League in esclusiva quasi totale

in esclusiva quasi totale Europa League e Conference League in esclusiva totale

e in esclusiva totale Basket con NBA ed Eurolega

Tutto questo potrà essere tuo a partire da 14,99 euro al mese. NOW è disponibile sui principali dispositivi tra PC, smartphone, tablet e smart TV.