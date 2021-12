Dove trovare film gratis in streaming dall'estero

Guardare film gratis in streaming quando ci si trova all'estero non è semplice. Per questione di diritti infatti, alcune tra le piattaforme più note che propongono materiale audiovisivo nella nostra lingua non sono autorizzate a trasmettere oltre i confini nazionali.

I servizi ideali per trovare film interi e gratuiti nella nostra lingua sono generalmente:

Youtube

Rai Play

Mediaset Play

Paramount Network

PopCorn TV

VVVVID

Il problema sono le già citate limitazioni. Se per vacanze o lavoro ci si trova all'estero infatti, sarà impossibile accedere a gran parte dei suddetti servizi. In realtà esiste una soluzione per aggirare, in maniera del tutto legale, questa problematica.

Le VPN, ovvero Virtual Private Network permettono di ottenere accesso agli streaming senza limitazioni territoriali. Con servizi come ExpressVPN, è possibile ottenere un servizio di questo tipo spendendo pochi euro al mese.

Film gratis in streaming dall'estero? Elimina tutte le limitazioni con una buona VPN

Simulando un IP italiano, una VPN può consentire l'accesso da qualunque paese nel mondo ai suddetti servizi, permettendo di seguire serie TV e film in lingua italiana ovunque attraverso un qualunque dispositivo mobile, laptop o PC desktop.

Non solo: alcuni paesi impediscono ai propri cittadini di accedere a determinati siti. Con uno strumento di questo tipo, è possibile dire addio a qualunque limitazione e navigare senza alcun tipo di “frontiera digitale”.

Va però puntualizzato che una VPN non permette solo l'accesso a contenuti di questo tipo, ma offre anche un importante servizio per quanto concerne la sicurezza. Il traffico internet infatti, viene filtrato e sottoposto a crittografia: di fatto, sarà molto più difficile per hacker o curiosi di vario tipo mettere naso nelle tue attività online.

Perché dunque scegliere ExpressVPN? Questo servizio consente di provare il servizio per 30 giorni e, in caso di insoddisfazione, di chiedere un rimborso. A rendere ancora più interessante l'offerta vi è un sostanzioso sconto.

Rispetto ai 12,95 dollari al mese del prezzo di listino, oggi è possibile sottoscrive un abbonamento annuale con un costo mensile di 8,32 dollari, pari al 35% di sconto.