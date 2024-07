Dove vedere Alcaraz-Paul in streaming (Wimbledon)

Oggi pomeriggio, sul campo 1 di Wimbledon, andrà in scena il match tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valido per i quarti di finale. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Dove vedere Alcaraz-Paul in streaming

Il quarto di finale di Wimbledon tra Alcaraz e Paul sarà visibile sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Sarà il secondo match in programma sul campo 1, con l’inizio dell’incontro fissato non prima delle 15:15 (ora italiana), al termine della sfida tra l’australiana Radovcic e la croata Vekic.

In seguito al successo di ieri di Taylor Fritz su Alexander Zverev, c’è grande curiosità per vedere in che modo Paul affronterà il numero tre del mondo Alcaraz, alla luce anche dei confronti tra i due. Al momento il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie per parte: lo statunitense ha vinto al secondo turno del Masters 1000 del Canada (2022) e ai quarti di finale dello stesso torneo l’anno successivo (2023), mentre le affermazioni dello spagnolo sono quelle di Miami e Cincinnati (entrambe nel 2023 agli ottavi).

