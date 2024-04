Atalanta-Liverpool: formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta-Liverpool è il ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena giovedì 18 aprile alle ore 21. Puoi vedere la partita in streaming su DAZN, in diretta dal Gewiss Stadium, approfittando della promozione a 19,99 euro/mese valida solo per pochi giorni. Si parte dallo 0-3 inflitto dai bergamaschi agli inglesi nella trasferta dell’Anfield giocata la scorsa settimana.

Probabili formazioni e streaming di Atalanta-Liverpool

L’obiettivo di mister Gasperini è quello di rischiare il meno possibile, forte dei tre gol di vantaggio, attraverso un approccio intelligente al match. Sull’altra panchina, invece, Klopp dovrebbe tentare il tutto per tutto per ribaltare il risultato, di certo il potenziale offensivo non gli manca. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca;

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

I tifosi della Dea e gli appassionati del grande calcio internazionale possono vedere la partita in streaming grazie alla diretta su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi. Come già anticipato, l’abbonamento al piano STANDARD è in sconto.

Per la qualificazione alle semifinali, il pronostico vede favoriti i nerazzurri, ma per quanto riguarda il risultato della partita, i bookmaker danno i Reds come avvantaggiati. Da questa situazione potrebbe nascere un match spettacolare. Gli inglesi, ancora in corsa per il titolo in Premier League, non hanno alcuna intenzione di uscire dalla coppa.

DAZN STANDARD: un’offerta speciale per te

Solo per pochi giorni puoi attivare l’abbonamento a DAZN, scegliendo il piano STANDARD (quello che include tutta la Serie A in streaming) e approfittando di un forte sconto: solo 19,99 euro al mese. Potrai sfruttarlo anche per vedere il derby Milan-Inter che, nel prossimo turno di campionato, potrebbe assegnare lo scudetto.