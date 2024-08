Dove vedere Barcellona-Milan in diretta streaming

Nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, al M&T Bank Stadium di Baltimora, andrà in scena l’amichevole Barcellona-Milan. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, con il calcio d’inizio fissato alle 01:30 (ora italiana). Per la visione del match occorre avere attivo il piano Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese.

Si tratta dell’ultimo test della tournée statunitense per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, vittorioso sia contro il Manchester City che il Real Madrid nelle precedenti due partite del Soccer Champions Tour 2024, torneo estivo che vede affrontarsi alcuni tra i club più prestigiosi al mondo.

Dove vedere Barcellona-Milan

L’amichevole Barcellona-Milan sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso l’app della piattaforma disponibile su Smart TV, set-top box, console per videogiochi, smartphone, tablet e computer.

Queste le probabili formazioni della partita:

Milan (4-2-3-1) : Torriani; Terracciano, Thiaw, Tomori, Calabria; Loftus-Cheek, Bennancer; Saelemaekers, Pulisic, Chukwueze; Jovic.

: Torriani; Terracciano, Thiaw, Tomori, Calabria; Loftus-Cheek, Bennancer; Saelemaekers, Pulisic, Chukwueze; Jovic. Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Baldé, Martinez, Christensen, Valle; Bernal, Casado; Hernandez, Pablo Torre, Victor; Lewandowski.

Paulo Fonseca concederà ancora fiducia al baby Torriani in mezzo ai pali, schierando la difesa a quattro con Thiaw-Tomori coppia centrale e Calabria più Terracciano terzini. In mezzo al campo conferme per Loftus-Cheek e Bennancer, mentre sulla trequarti Pulisc agirà insieme a Chukwueze e Saelemaekers. In avanti la punta centrale sarà Jovic.

Lavori in corso anche in casa Barcellona, reduce dal successo contro il Real Madrid per il primo Clasico della stagione. Il modulo impiegato dal neo allenatore blaugrana Flink è lo stesso 4-2-3-1 degli avversari rossoneri. Per la difesa del Milan il pericolo numero uno sarà il centravanti polacco Lewandowski, uno dei bomber più prolifici degli ultimi 10-15 anni in Europa.

L’appuntamento con l’amichevole Barcellona-Milan su DAZN è alle ore 01:30 di mercoledì 7 agosto, con la visione riservata agli abbonati al piano Standard.