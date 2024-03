Barcellona-Napoli: formazioni e dove vederla in streaming

Barcellona-Napoli è il ritorno degli ottavi di Champions League in scena allo stadio Olimpico Lluís Companys (il Camp Nou è in fase di ristrutturazione). Il fischio d’inizio è in programma per martedì 12 marzo alle ore 21:00 e la puoi vedere in streaming NOW, ma non solo.

Probabili formazioni e streaming di Barcellona-Napoli

I blaugrana hanno perso Raphinha, infortunatosi con il Maiorca. Non si tratta della sola assenza importante per Xavi, che deve rinunciare anche a pedine importanti come Pedri, Gavi, de Jong, Marcos Alonso e forse Ferran Torres (da valutare). Va meglio a Calzona, che può schierare i titolarissimi. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La buona notizia per i tifosi che vogliono vedere la partita in streaming è che ci sono più opzioni. La prima è quella che passa dalla diretta su NOW per chi ha attivato un abbonamento alla piattaforma di Sky. C’è poi quella gratis su Infinity. Infine, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il televisore su Canale 5 dove il match è trasmesso in chiaro.

Si riparte dall’1-1 dell’andata, maturato allo stadio Diego Armando Maradona con le reti di Lewandowski e Osimhen. Per gli azzurri, la gara vale un’intera stagione, considerando le difficoltà in campionato (i campioni in carica sono stati appena fermati in casa dal Torino) con un settimo posto abbastanza deludente.

Dovranno fare i conti con il pronostico che vede favoriti i blaugrana. Di Lorenzo e compagni sono chiamati a una prova d’orgoglio per ribaltare la previsione dei bookmaker e allungare le mani sul passaggio ai quarti di Champions.

